«Ничего не жду»: Азиза явилась в суд для дачи показаний об убийстве Игоря Талькова

Очередное заседание проходит 4 декабря в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга по делу об убийстве Игоря Талькова. Для дачи показаний туда пришла певица Азиза, которая просила исполнителя в роковой день поменяться очередностью выступлений.

О том, что звезда явилась в суд, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Я лично ничего не жду. Моя мама говорила, никогда ничего не жди, ни у кого ничего не проси», — прокомментировала артистка свое появление в суде.

На заседание пришел и телохранитель артиста. Он пояснил, что услышал крики, когда стоял возле гримерки певца. Тальков ругался с Игорем Малаховым, охранником Азизы. Мужчин удалось разнять, но Малахов начал на улице угрожать пистолетом.

«Потом выглянул Шляфман, и вышли с Тальковым в сторону к Малахову. Барковский выхватил у Малахова пистолет и уронил на пол. Тогда Малахов упал вниз лицом. Шляфмана я не видел. А Тальков нанёс два удара Малахову пистолетом», — приводит его слова 78.ru.

6 октября 1991 года в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоялся концерт, на котором присутствовали многие артисты. Подруга певицы Азизы попросила Талькова выступить первым из-за того, что ей не хватило времени на подготовку. Музыкант позвал в гримерку охранника Азизы, и между ними произошел конфликт. Спустя несколько минут началась перестрелка, в ходе которой лидер рок-группы «Спасательный круг» получил смертельные ранения.

Малахов прибыл с добровольной повинной, но в декабре 1991 года с него сняли обвинение: следствие установило, что последний выстрел сделал концертный директор Талькова Валерий Шляфман.

Ранее певец Игорь Наджиев допустил, что убийство артиста Игоря Талькова в 1991 году могла организовать исполнительница Алла Пугачева.