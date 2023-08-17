Режиссер Никита Михалков назвал Наталию Медведеву овцой из-за кощунственной шутки. Об этом экс-участница «Comedy Woman» рассказала в эфире шоу «PROжизнь».

10 лет назад юмористка и Екатерина Варнава разыграли сценку, которая вызвала общественный резонанс. В ней прозвучала шутка о генерале Дмитрии Карбышеве, который погиб в концлагере. Узнав об этом, режиссер Михалков гневно отреагировал и назвал участниц сценки овцами. Спустя время Медведева впервые прокомментировала ситуацию.

По словам Наталии, автором этой шутки стал комик Александр Гудков. Несмотря на громкий скандал, коллеги не стали обсуждать случившееся. Знаменитость убеждена, что их юмор был безобидным.

«У него вообще столько юмора подобного. Для меня странно, что взяли эту фразу. Это настолько безобидно по сравнению с тем, что творилось раньше с юмором», — цитирует The Voice высказывание Медведевой из нового интервью.

Ранее Наталия Медведева объяснила шуткой нежелание эмигрировать. Подробности смотрите в этой статье.

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