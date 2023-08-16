«Где я должна вас веселить?»: звезда Comedy Woman высказалась об эмиграции

Известная российская актриса, выступавшая на главных юмористических сценах страны, Наталия Медведева, по всей видимости, не собирается покидать родину по примеру других звезд. На эту тему она пообщалась с подписчиками в одной из социальных сетей, передает Lenta.Ru.

Фанаты знаменитости задали той вопрос: им стало интересно, почему юмористка по-прежнему живет в России и не перебирается за рубеж следом за своими коллегами по цеху. Медведева решила удовлетворить любопытство подписчиков и ответила им в характерной для комика манере — шуткой.

«Где я должна вас веселить? Или вы хотите, чтобы я уехала? Тогда уезжайте с моего эфира и ждите его где-нибудь в Германии», — пошутила звезда Comedy Woman.

Нежелание артистки эмигрировать связано с любовью к местной публике и своему ремеслу. Медведева уточнила, что ей нравится веселить народ здесь, в России, на русском языке.

Также знаменитость высказалась относительно артистов, которые покинули или планируют покинуть РФ. По ее мнению, больше сейчас все же тех, кто решил остаться.

Ранее уже давно уехавшая из России актриса Ингеборга Дапкунайте сделала неожиданное признание. Она заявила, что очень сильно скучает по Москве. Хоть артистка практически всю свою жизнь сталкивается с эмиграцией — каждый раз ей это дается непросто. Несмотря на охвативший звезду порыв чувств, возвращаться она не намерена. Дапкунайте считает этот сценарий неосуществимым. С друзьями из РФ она продолжает поддерживать связь.