Режиссер Наталья Бондарчук призвала не торопиться со съемками фильмов об СВО. Об этом сообщает ТАСС.

В беседе с журналистами режиссер заявила, что пока рано снимать фильмы об СВО: должно пройти время для осмысления произошедших событий. Она уточнила, что разделяет мнение в этом вопросе Никиты Михалкова.

«В этом вопросе я согласна с Никитой Сергеевичем Михалковым. Должно пройти какое-то время, чтобы осознать, что произошло и почему», — высказалась Бондарчук.

Наталья выразила надежду, что в скором времени отношения между россиянами и украинцами наладятся. По мнению режиссера, сегодняшняя политическая обстановка — «беда на многие годы».

«На мой взгляд, сейчас лучше снимать документальное кино на эту тему», — резюмировала режиссер.

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