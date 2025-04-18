Юрий Куклачев пригласил Зеленского на свой спектакль в рамках «культурного СВО»

Народный артист РСФСР и артист цирка Юрий Куклачев подготовил ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому на включение в санкционный список. Он пригласил лидера соседней страны на свой спектакль, передает ТАСС.

Куклачев в беседе с журналистами объяснил, почему хочет, чтобы украинский глава пришел к нему на выступление. По словам Юрия Дмитриевича, Зеленский, вероятно, забыл о настоящих человеческих ценностях. Также Куклачев заявил, что, попав в санкционный список, он может теперь называть себя всемирным артистом доброты и мира.

«Вместе с кошками мы получили санкции, которые дают право назвать меня всемирным артистом доброты и мира. Вместе с Президентским фондом культурных инициатив мы ведём свое культурное СВО», — отметил артист цирка.

Ранее сын Юрия Куклачева прокомментировал санкции. Он назвал введение ограничений в сложившейся ситуации прекрасной новостью.