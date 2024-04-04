Режиссер «Монастыря» Молочников прокомментировал информацию о долге перед банком

Российский режиссер Александр Молочников отреагировал на распространившуюся в СМИ информацию о том, что он должен российскому банку почти 500 тысяч рублей. Соответствующую публикацию он сделал в своем микроблоге.

По словам кинематографиста, эта информация не соответствует действительности.

«Никаких кредитов я никогда не брал. <…> Даже в таком красивом банке, к сожалению, я никогда ничего не занимал», - заявил Молочников.

4 апреля Telegram-канал Mash написал о том, что режиссер скандального сериала «Монастырь» взял в банке «Ренессанс Кредит» 470 тысяч рублей в долг перед тем, как переехать в США. Предполагалось, что подобную сумму постановщик одолжил на первые несколько месяцев жизни в новой стране. Спустя год финансовая организация якобы подала на Молочникова в суд.

К настоящему времени публикация Mash удалена.

Ранее стало известно, что кктер Гоша Куценко задолжал судебным приставам около 700 тысяч рублей.