У Гоши Куценко нашли долги перед судебными приставами

Известный актер Гоша Куценко задолжал судебным приставам почти 700 тысяч рублей. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов.

Оплату долга по исполнительному листу от 2 марта 2015 года ждет от артиста Черемушкинский районный суд. За год до этого, в 2014-м, звезда «Антикиллера» попал в ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Тогда роскошный кабриолет Morgan Aero 8, за рулем которого находился Куценко, столкнулся с Infinity. Участник аварии подавал в суд на актера с требованием выплатить денежную компенсацию.

Примечательно, что информация об имеющемся долге артиста ходила давно: еще в 2019 году пиар-директор знаменитости Мила Соловьева уверяла, что у Куценко нет никаких долгов. Она называла слухи ложью и признавалась, что на него действительно подавали в суд из-за ДТП. Однако представительница звезды подчеркивала, что суд признал его невиновным.

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