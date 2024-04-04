Режиссеру «Монастыря» Молочникову грозит тюремный срок за долг перед банком

Российскому режиссеру Александру Молочникову, снявшему скандальный сериал «Монастырь», грозит уголовное дело из-за долга перед банком. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, несколько лет назад кинематографист взял в долг у «Ренессанс Кредит» 470 тысяч рублей. Предполагается, что на эти деньги Молочников планировал жить в США после эмиграции.

Через год финансовая организация подала в суд на режиссера, потребовав вернуть займ. Из-за отъезда из России Молочников, скорее всего, не ответит на претензию. В таком случае судья вправе закрыть дело в пользу банка и признать постановщика виновным по статье об уклонении от погашения кредиторской задолженности. Ему может грозить два года колонии-поселения.

Примечательно, что на своей странице в Facebook* (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) режиссер признается, что абсолютно не жалеет об отъезде из России.

«Сегодня полтора года, как переехал в Нью-Йорк, а в это воскресенье был первый день, когда что-то такое щелкнуло хорошее. Просто что-то сложилось. Мы репетировали эти полтора года в заброшенных офисах, безлюдных ресторанах. <…> Просто хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто помогал и помогает, верит и все такое. Впереди еще много работы, все только начинается, но вот раз в полтора года, случаются дни, когда кажется, что не зря», — написал Молочников на днях.

Ранее актер Оскар Кучера назвал Татьяну Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом) «мразью» из-за ее реакции на атаки украинских БПЛА.