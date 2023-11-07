Режиссер Федор Бондарчук вышел в свет с Анной Михалковой, держа ее за руку. Об этом сообщает портал Woman.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Чувства Анны», режиссером которого стала Анна Меликян. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Федор Бондарчук. Деятель кино редко выходит в свет, однако на этот раз он в числе первых появился на ковровой дорожке. Компанию ему составила Анна Михалкова, исполнившая главную роль в фильме. По информации источника, весь вечер Федор и Анна держались за руки, режиссер не сводил глаз с актрисы. Однако о романе знаменитостей говорить не приходится: их объединяет давняя дружба. Своим вниманием Бондарчук хотел поддержать коллегу.

По сюжету фильма, после падения героиня Михалковой начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Новинка кино содержит в себе не только элементы мистицизма, но и откровенные сцены. Режиссер Анна Меликян рассказала, как Михалкова снялась у нее обнаженной. Подробности смотрите в этой статье.

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