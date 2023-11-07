Режиссер Анна Меликян рассказала, как Анна Михалкова снялась у нее обнаженной. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась премьера фильма «Чувства Анны». Меликян определила его жанр как магический реализм. По сюжету, после падения героиня Михалковой начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Сообщается, что фильм содержит элементы мистицизма и откровенные сцены.

По словам режиссера, актриса не разговаривала с ней месяц после того, как прочла сценарий. Как выяснилось, Анна изначально поняла, что «это очень сложная история».

«Сценарий, который я ей послала, был очень плохой. Анна это поняла и решила затаиться», — высказалась Меликян.

Режиссер переписывала сценарий много раз. Только после 15 попытки она получила ответ от Михалковой.

Также Анна вспомнила, как ей удалось раздеть в кадре актрису. По словам Меликян, исполнительница главной роли понимала, что откровенные сцены — это «не каприз режиссера». Несмотря на это, Михалкова испытывала дискомфорт при съемках постельных сцен. Осознавая происходящее, Анне пришлось пойти на компромисс с артисткой.

«Мы с ней договорились, что я сниму, смонтирую, и она придет в монтажную и посмотрит. Если ей не понравится, то этого эпизода не будет», — резюмировала деятель кино.

Режиссер с юмором добавила, что во время работы Анну «держали три человека и раздевали».

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