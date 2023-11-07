45-летний Иван Ургант признался, что хотел получить звание заслуженного артиста РФ. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на Telegram-канал «Дубай.Report».

В далеком прошлом Ивану предложили вести шоу «Одноэтажная Америка» вместе с Владимиром Познером. Спустя 15 лет Ургант признался, что искал выгоду от этого сотрудничества. В первую очередь, он рассчитывал на премии и звание заслуженного артиста страны.

«Я думал, если я поеду с президентом телеакадемии ТЭФИ, то мне не забудут дать награду за эту поездку. Рассчитывал на звание заслуженного артиста», — признался телеведущий.

Как выяснилось, на месте Ивана мог быть другой человек. Как-то Владимир Познер признался, что хотел себе в напарники Леонида Парфенова или Николая Фоменко.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Иван Ургант признался в любви к России на концерте в Дубае. Подробности смотрите в этой статье.

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