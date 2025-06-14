Режиссер Федор Бондарчук прибыл в Москву после эвакуации из Ирана

Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Москву из Ирана, где он снимал фильм «Трудно быть богом». Об этом ТАСС рассказала представитель артиста.

Собеседница агентства подтвердила, что Бондарчук прибыл в российскую столицу.

В Иране он снимал фильм «Трудно быть богом» по одноименной повести братьев Стругацких. В картине Бондарчук также исполнит одну из главных ролей. Однако после начала военного конфликта с Израилем вся съемочная группа была вынуждена вернуться в Россию.

Часть съемочной группы проекта останется в Баку и вылетит в Москву чуть позже, отмечал Бондарчук.

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