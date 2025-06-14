Музыкантов Большого симфонического оркестра перевезли из Исфахана в Тегеран

Застрявших в Иране артистов Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского доставили из Исфахана в Тегеран. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры России.

Уточняется, что музыканты находятся в безопасности в столице Ирана. Российские дипломаты принимают все необходимые меры по их эвакуации.

Ситуация находится на личном контроле министра культуры России Ольги Любимовой.

Артисты оркестра приехали в Иран для участия в мероприятиях Дня российской культуры, которые проходили с 10 по 12 июня. Некоторые из них успели покинуть страну до начала военных действий. Вторая партия из 60 музыкантов застряла в Исфахане.

Напомним, в Иране во время начала атаки Израиля также находилась съемочная группа с российскими актерами. Среди них был Никита Кологривый, которого уже эвакуировали из страны.