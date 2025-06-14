Музыкантов Большого симфонического оркестра перевезли из Исфахана в Тегеран
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Застрявших в Иране артистов Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского доставили из Исфахана в Тегеран. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры России.
Уточняется, что музыканты находятся в безопасности в столице Ирана. Российские дипломаты принимают все необходимые меры по их эвакуации.
Ситуация находится на личном контроле министра культуры России Ольги Любимовой.
Артисты оркестра приехали в Иран для участия в мероприятиях Дня российской культуры, которые проходили с 10 по 12 июня. Некоторые из них успели покинуть страну до начала военных действий. Вторая партия из 60 музыкантов застряла в Исфахане.
Напомним, в Иране во время начала атаки Израиля также находилась съемочная группа с российскими актерами. Среди них был Никита Кологривый, которого уже эвакуировали из страны.