Теперь не актриса: в Сети обсуждают новую предполагаемую возлюбленную Бондарчука

58-летнего режиссера Федора Бондарчука заподозрили в новом романе после развода с актрисой Паулиной Андреевой. В Сети обсуждают, что возлюбленной кинематографиста могла стать бизнесвумен Полина Подплетенная. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Бондарчук уже несколько месяцев как свободный мужчина. Весной этого года Паулина подтвердила, что они с Федором больше не вместе, но не стала вдаваться в подробности. Предположительно, супруги расстались еще в 2024 году, просто не афишировали это. Дело в том, что режиссер уже давно выходил в свет без жены и обручального кольца.

Теперь же поклонники гадают, кто станет следующей возлюбленной Бондарчука. Ходили слухи, что он встречался с актрисой Софьей Синицыной, затем говорили о его отношениях с Яниной Студилиной. Теперь же в звездных кругах новая кандидатка – Полина Подплетенная.

«Подслушала свежие тусовочные сплетни. Говорят, что Федор Бондарчук оправился от развода и даже завал себе новую зазнобу. На этот раз не актрису, а светскую даму. Я бы даже сказала, тяжелый люкс», - рассказал источник.

К слову, ни Федор, ни Полина пока слухи не комментируют. Портал «Страсти» связался с бизнесвумен, но она предпочла проигнорировать запрос.

Ранее Федор Бондарчук впервые вышел в свет после развода с Паулиной Андреевой.