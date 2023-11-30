Анастасия Волочкова вышла в свет в кружевном платье после смерти экс-избранника. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась премия «Золотой граммофон». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Волочкова. Для выхода в свет балерина выбрала подчеркивающий фигуру наряд со шлейфом. Также Анастасия собрала волосы в пучок и нанесла легкий макияж.

Сообщается, что Волочкова была в хорошем настроении и охотно общалась с прессой. Примечательно, что за день до мероприятия стало известно о смерти экс-возлюбленного Анастасии Сергея Кузнецова. Тело мужчины было найдено в СИЗО.

Ранее мы писали о том, что следствие исключает версию убийства бывшего избранника Волочковой Кузнецова. Подробности смотрите в этой статье.

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