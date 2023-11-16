Язык тела предательски выдает: известно, с какой женой Бондарчук чувствует себя счастливее
Психолог Макарова определила по мимике Бондарчука, с какой женой он счастливее.
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Язык жестов и мимики порой красноречивее, чем обычные слова. Иногда снимки знаменитостей выдают то, о чем не принято говорить вслух. Проанализировав фото Федора Бондарчука, психолог Алена Макарова сумела определить, с какой женой он был по-настоящему счастлив. Об этом эксперт сообщила изданию «Страсти».
«На фотографиях со Светланой чувствуется сильный эмоциональный контакт: взаимная тактильность, расслабленные улыбки. Уверенная поза Федора, обнимающего супругу, и нежное прикосновение Светланы к его руке свидетельствуют о трепетной связи и эмоциональной наполненности союза», — высказалась психолог.
Алена Макарова
Психолог
По мнению эксперта, экс-супруги чувствовали себя свободно и легко, находясь в браке. Их совместные снимки говорят о том, что отношения были искренними и взаимными.
«В случае с Паулиной ситуация иная. Поза Федора и напряженная мимика явно говорят о внутреннем дискомфорте. Мы не видим инициативы телесного контакта, в то время как Паулина проявляет желание тактильной связи, обнимая руку Федора. Конечно, мы не знаем контекста этой фотографии. Определенная сдержанность на публике может быть актом вежливости по отношению к бывшей супруге», — высказалась Макарова.
Алена Макарова
Психолог
Глядя на снимки Паулины Андреевой и Федора Бондарчука, психолог пришла к выводу: на фото запечатлены не супруги, а просто коллеги или «наставник с ученицей». Эксперт отметила, что их язык тела не показывает чувств и выдает партнерские отношения, «больше похожие на сотрудничество, чем на любовь».
«Однако подобные проявления могут свидетельствовать о ситуации, когда мужчина компенсирует душевную открытость внешней отстранённостью. Так происходит, когда человек хочет скрыть свою уязвимость», — уточнила психолог.
Алена Макарова
Психолог
Подводя итоги, Макарова напомнила, что нельзя делать однозначные выводы по фото.