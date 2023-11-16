Язык тела предательски выдает: известно, с какой женой Бондарчук чувствует себя счастливее

«В случае с Паулиной ситуация иная. Поза Федора и напряженная мимика явно говорят о внутреннем дискомфорте. Мы не видим инициативы телесного контакта, в то время как Паулина проявляет желание тактильной связи, обнимая руку Федора. Конечно, мы не знаем контекста этой фотографии. Определенная сдержанность на публике может быть актом вежливости по отношению к бывшей супруге», — высказалась Макарова.