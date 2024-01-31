Режиссер «Дневника доктора Зайцевой» лишился 600 тысяч рублей из-за мошенников

Мошенники похитили у режиссера и актера Андрея Щербович-Вечера более 600 тысяч рублей. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, злоумышленники с помощью специального приложения получили доступ к смартфону артиста и совершили безналичный перевод средств с его банковского счета. В результате преступники получили порядка 630 тысяч рублей.

Щербович-Вечер в свою очередь написал заявление в полицию. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Напомним, Андрей Щербович-Вечер является режиссером сериала «Дневник доктора Зайцевой» и ряда других кинопроектов. Он также принимал участие в качестве актера в съемках таких картин, как «Брызги шампанского», «Шаг», «Беспредел», «Аферисты» и «Сыщики-2».

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