О дружбе пришлось забыть: известно, почему Ротару не посетила фестиваль Вайкуле в Юрмале

Лайма Вайкуле рассказала, почему не пригласила Софию Ротару на свой фестиваль в Юрмале. Певица поделилась откровением в эфире шоу «И грянул Грэм».

На фестивале Вайкуле в Юрмале собрались все звезды, которые год назад уехали из России. Однако в число приглашенных не попали Светлана Лобода и София Ротару. Ходили слухи, что Андрей Данилко запретил Лайме звать артисток на мероприятие. В новом интервью исполнительница хита «Листья желтые» опровергла подобные сообщения.

По словам Вайкуле, она не стала приглашать певиц в Юрмалу просто потому, что сама этого не хотела. Кроме того, если в далеком прошлом Вайкуле и Ротару связывала дружба, то сейчас знаменитости прекратили общение.

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