Режиссер Алексей Учитель объяснил, почему отказывался работать с Кологривым

Режиссер Алексей Учитель признался, что не хотел брать Никиту Кологривого на роль в новом фильме. Его слова передает Пятый канал.

Учитель приступил к съемкам о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Картина получила название «Шум времени», а работа над ней ведется сразу в двух городах — в Москве и Санкт-Петербурге. К команде проекта присоединился Никита, которому досталась роль композитора Тихонова. Как выяснилось, режиссер не хотел снимать Кологривого в своем фильме.

«У меня к Никите было своеобразное отношение. Не хотел брать его. Но он прошел огромный кастинг и доказал своим талантом, что он достоин этой роли. Он со всем пониманием профессии трудится. И я очень доволен», — рассказал Учитель.

Также в фильме задействованы Евгений Цыганов, Дарья Балабанова и Лев Зулькарнаев.

Сам Никита не комментировал участие в проекте.

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