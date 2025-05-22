Режиссер Алексей Учитель объяснил, почему отказывался работать с Кологривым
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Режиссер Алексей Учитель признался, что не хотел брать Никиту Кологривого на роль в новом фильме. Его слова передает Пятый канал.
Учитель приступил к съемкам о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Картина получила название «Шум времени», а работа над ней ведется сразу в двух городах — в Москве и Санкт-Петербурге. К команде проекта присоединился Никита, которому досталась роль композитора Тихонова. Как выяснилось, режиссер не хотел снимать Кологривого в своем фильме.
«У меня к Никите было своеобразное отношение. Не хотел брать его. Но он прошел огромный кастинг и доказал своим талантом, что он достоин этой роли. Он со всем пониманием профессии трудится. И я очень доволен», — рассказал Учитель.
Также в фильме задействованы Евгений Цыганов, Дарья Балабанова и Лев Зулькарнаев.
Сам Никита не комментировал участие в проекте.
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