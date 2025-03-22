Актер Никита Кологривый сообщил, что Юра Борисов заслуженно не выиграл «Оскар»

Никита Кологривый сообщил, что Юра Борисов не выиграл «Оскар» заслуженно.

Актер подчеркнул, что его впечатлили российские актеры, сыгравшие в фильме Шона Бэйкера. По словам Никиты, он распознал талант в Юре Борисове задолго до голливудской премии. Кроме того, он рассказал о том, что недавно пробовался на роль в кино в паре с Марком Эйдельштейном, чей профессионализм произвел на него впечатление.

Кологривый не стал скрывать свое восхищение Борисовым. Он считает несправедливым, что до «Оскара» о таланте звезды сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» никто не говорил. Однако Никита подчеркнул, что, несмотря на успешную игру в фильме Бэйкера, Юра все-таки заслуженно не получил награду.

«Мне симпатичен Юра Борисов. Он своим трудом и киношным бэкграундом заслужил внимание к себе. Он же «Оскар» не получил. Честно отдали его Калкину. Но при этом внимание он получил. И я считаю, хорошо, что за рубежом все видят нашего артиста. Он себя представляет очень скромно. Дауни-младший его похвалил. Это очень многих вдохновило, я считаю. Я болел за то, чтобы он получил "Оскар", но понимал, что там есть работа, за которую честнее дать награду. Там больше проделано работы», — заявил Кологривый в шоу «Кстати».

Кроме того, Никила признался, что он уже получал предложение от режиссеров из США. Тогда актер проходил кастинг, но не до конца.

Ранее мы писали о том, что режиссер сериала «Метод» назвал Кологривого лучшим актером российской киноиндустрии.