«Он наделал много шума»: Дима Билан оценил участие SHAMAN на «Интервидении»

Дима Билан заявил, что гордится участием SHAMAN на «Интервидении». Об этом сообщает Kp.ru.

Певец Дима Билан посетил премию телеканала RU.TV. За кулисами музыкант пообщался с журналистами, которые решили спросить мнение победителя «Евровидения» о кандидатуре SHAMANa, который выступит на российском аналоге конкурса.

Певец ответил, что считает появление коллеги в российском шоу-бизнесе актуальным.

«Я не знаю саму историю, как это было выбрано. Было какое-то голосование. Я думаю, что, конечно, он наделал очень много шума. Он абсолютно вовремя оказался в пространстве музыкальном, в плоскости. То, что он делает, это все энергично, это все достаточно здорово, это сильно. Да, меня какая-то гордость даже берет», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что организаторы заработают на выступлении Димы Билана более 50 миллионов рублей.