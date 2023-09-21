Режиссер Александр Жигалкин рассказал о совместной работе с женой Антоновой

Режиссер Александр Жигалкин рассказал о совместной работе с женой. Деятель кино поделился откровением с порталом «Мослента».

Александр Жигалкин и Светлана Антонова состоят в браке уже много лет. Как выяснилось, супруги пересекаются не только дома, но и на съемочной площадке. Режиссер признался, что с удовольствием снимает жену в своих фильмах. При этом он отметил, что ему не удалось найти для актрисы острохарактерную и комедийную роль.

Недавно состоялась премьера Жигалкина. Деятель кино представил публике фильм «Валюша», в котором Светлана исполнила главную роль.

Ранее певица Алла Рид вспомнила, как Александр Градский играл на ее эмоциях. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что уехавшая из РФ актриса Мария Машкова обратилась к отцу. Знаменитость прекратила общение с Владимиром Машковым год назад из-за политических разногласий.