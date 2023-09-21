Певица Алла Рид вспомнила, как Александр Градский играл на ее эмоциях. Знаменитость поделилась откровением с Пятым каналом.

В далеком прошлом Рид принимала участие в шоу «Голос», в котором ее наставником стал Градский. В беседе с журналистами артистка рассказала, как Александр подобрал ей драматичное задание: она должна была выучить хит Владимира Высоцкого «Я несла свою Беду». На следующий день Алла узнала, что наставник дал такое же поручение ее сопернице. Кроме того, Градский заявил: конкурентка научит Рид исполнять композицию «как надо».

«Он достал из меня эту злость. Я ему спела мелодию, а он говорит: «Ну, конечно, полная ерунда»», — поделилась воспоминаниями певица.

Собрав силы и совладав с эмоциями, Алла вновь исполнила хит. На этот раз наставник был доволен ученицей. При этом он сказал: «Запомни это состояние. Сделаешь так — я тебя оставлю. Нет — до свидания».

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