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Опубликовано 23 мая 2024, 16:28
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Режиссер Александр Молочников показал фото новой возлюбленной в ее день рождения

Режиссер Александр Молочников показал фото новой возлюбленной в ее день рождения

© Starface.ru

Режиссер Александр Молочников показал фото новой возлюбленной в ее день рождения. В соцсети режиссера появился трогательный пост, посвященный Одессе Рэй.

Не так давно режиссер объявил о романе с кинопродюсером Одессой Рэй. Молочников младше избранницы на 10 лет, однако разница в возрасте не стала преградой для романа. 23 мая Одесса отметила день рождения. Александр обратился к возлюбленной и показал их совместное фото.

«Нежная, добрая, сияющая. Твои безумные успехи — результат интеллекта. Ты настоящий профессионал. Люблю тебя», — высказался режиссер.

Поклонники отметили, что Молочников поздравил избранницу, как Екатерину Варнаву, с которой у него был роман.

Режиссер Александр Молочников показал фото новой возлюбленной в ее день рождения

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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