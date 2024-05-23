Режиссер Александр Молочников показал фото новой возлюбленной в ее день рождения. В соцсети режиссера появился трогательный пост, посвященный Одессе Рэй.

Не так давно режиссер объявил о романе с кинопродюсером Одессой Рэй. Молочников младше избранницы на 10 лет, однако разница в возрасте не стала преградой для романа. 23 мая Одесса отметила день рождения. Александр обратился к возлюбленной и показал их совместное фото.

«Нежная, добрая, сияющая. Твои безумные успехи — результат интеллекта. Ты настоящий профессионал. Люблю тебя», — высказался режиссер.

Поклонники отметили, что Молочников поздравил избранницу, как Екатерину Варнаву, с которой у него был роман.