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Опубликовано 23 мая 2024, 14:54
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Актер Никита Кологривый сыграет известного российского поэта

Актер Никита Кологривый сыграет поэта Владимира Маяковского в театре.
Актер Никита Кологривый сыграет известного российского поэта

© Ксения Угольникова / East News

Актер Никита Кологривый сыграет поэта Владимира Маяковского в театре. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу Театра Эстрады.

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый получил новую роль. Он сыграет в постановке, посвященной жизни и творчеству поэта Владимира Маяковского. Актер исполнит главную роль — он перевоплотится в самого поэта. По словам Кологривого, личность поэта близка ему «энергетически».

В основу для постановки легла автобиография Маяковского «Я сам». Автором и постановщиком пьесы стал драматург, актер и режиссер театра «Современник» Семен Шомин.

Кроме Кологривого в театральной постановке задействованы Авелина Квасова, Ефим Белосорочка, Арсений Сергеев, Татьяна Максимова и многие другие.

Ранее мы писали о том, что Никита Кологривый считает своими главными целями в работе деньги и славу.

Источник фото:Ксения Угольникова/EastNews
Источник:Газета.Ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Никита Кологривый
роль
актер