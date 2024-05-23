Актер Никита Кологривый сыграет известного российского поэта

Актер Никита Кологривый сыграет поэта Владимира Маяковского в театре. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу Театра Эстрады.

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый получил новую роль. Он сыграет в постановке, посвященной жизни и творчеству поэта Владимира Маяковского. Актер исполнит главную роль — он перевоплотится в самого поэта. По словам Кологривого, личность поэта близка ему «энергетически».

В основу для постановки легла автобиография Маяковского «Я сам». Автором и постановщиком пьесы стал драматург, актер и режиссер театра «Современник» Семен Шомин.

Кроме Кологривого в театральной постановке задействованы Авелина Квасова, Ефим Белосорочка, Арсений Сергеев, Татьяна Максимова и многие другие.

Ранее мы писали о том, что Никита Кологривый считает своими главными целями в работе деньги и славу.