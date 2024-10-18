«Ревела от радости»: Агата Муцениеце отсудила сына у Павла Прилучного

Актриса Агата Муцениеце заявила, что отсудила 11-летнего сына у Павла Прилучного. Звезда «Закрытой школы» объявила решение суда в соцсети.

18 октября экс-супруги встретились на очередном судебном заседании, которое завершилось в пользу Агаты. Актриса вышла на связь в хорошем настроении и заявила о победе над Павлом. По словам знаменитости, она «ревела от радости», услышав решение суда.

«Тимофей на время вынесения окончательного решения будет жить с мамой, то есть со мной. Я ревела от радости, не могла остановиться. Счастлива, что наш мир не совсем безнадежен, что люди все видят», — высказалась артистка.

Как сообщает StarHit, адвокат Прилучного была расстроена исходом заседания. Представительница Павла заявила, что продолжит борьбу за проживание сына с отцом.

Ранее Павел Прилучный вернул Агате Муцениеце дочь после ее возвращения из Испании. Подробности читайте в этой новости.

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