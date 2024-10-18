В Сети высмеяли Светлану Лободу, перепевшую хит «Суперзвезда» на английском языке

Певица Светлана Лобода перевела свой хит «Суперзвезда» на английский язык и уже начала исполнять новую версию на концертах. Видео с одного из таких выступлений опубликовал Telegram-канал «Самые СЛИВки».

После начала СВО Лобода больше не возвращалась в России и стала завоевывать иностранную публику. Правда, не совсем удачно. Добиться той же популярности, что была у нее раньше, у нее пока не получается. Поэтому от русскоязычной аудитории она все еще не отказывается, продолжая выпускать песни не на английском и украинском языках.

Впрочем, некоторые свои хиты Светлана все-таки перевела. Например, трек «Суперзвезда» она теперь исполняет исключительно на английском. Но в Сети этот язык назвали «выдуманным». Пользователи раскритиковали Лободу за произношение и отметили, что ей не следовало пытаться петь не на русском.

Напомним, что в России Светлана была одной из самых высокооплачиваемых артисток. Ее гонорар достигал 15 млн рублей за концерт, а в ее райдере были икра, «Майбах» и другие заоблачные условия.

Ранее Светлана Лобода устроила фотосессию в вязаном мини-платье.