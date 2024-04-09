Ресторатор Пичугин ответил, связана ли Настя Ивлеева с баром Nudles

Ресторатор Александр Пичугин заявил, что ему полностью принадлежит бар Nudles, который связывали с блогершей Настей Ивлеевой. Об этом пишет Газета.Ru.

Как признался ресторатор, речь о совместном проекте с Ивлеевой действительно шла, но в настоящий момент проект заморожен.

«На данном этапе я в юридическом лице стопроцентный владелец. Мы с Настей дружим, мы хорошо общаемся. Действительно, у нас были планы открыть совместное заведение. Мы зарегистрировали ООО в 2022 году, если не ошибаюсь. Но на данном этапе совместный проект заморожен», - поделился Пичугин.

Бизнесмен подчеркнул, что бар Nudles в центре Москвы в настоящий момент работает в тестовом режиме. При этом официального открытия бара пока не было.

Напомним, в конце марта СМИ заподозрили Настю Ивлееву в открытии бара Nudles в Москве в Столешниковом переулке. В меню заведения можно было увидеть коктейли с названиями «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» и «Коктейль с извинениями». При этом позднее эти позиции пропали из меню бара.

Ранее сообщалось, что партнера по бизнесу блогера Насти Ивлеевой Александра Пичугина потребовали признать банкротом.