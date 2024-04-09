SHOT: партнера Насти Ивлеевой по бизнесу Пичугина потребовали признать банкротом
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Партнера по бизнесу блогера Насти Ивлеевой Александра Пичугина потребовали признать банкротом. С соответствующим иском в суд обратились руководители его же компании.
Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Первоначально руководством его компании подало иск к Пичугину о неосновательном обогащении: сотрудники уверены, что предприниматель незаконно вывел из фирмы более 1 млн рублей.
Они требовали через суд взыскать с Пичугина 1,1 млн рублей. Летом 2023 года в суд поступил соответствующий иск. В итоге истцы выиграли дело, но бизнесмен подал апелляцию, она не была удовлетворена.
Из-за того, что Пичугин не выплатил взысканные средства, руководство подало новый иск, требуя признать его банкротом.
В марте стало известно, что Ивлеева открыла бар в Москве. Она владеет только 20% бизнеса, остальная часть принадлежит Пичугину.
Ранее сообщалось, сколько Ивлеева заработала на продаже чипсов и лимонада в 2023 году. Чистая прибыль оценивается в 93 млн рублей.