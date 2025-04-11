Решилась на пластику? В Сети не узнали помолодевшую Светлану Бондарчук

Помолодевшую Светлану Бондарчук заподозрили в пластике после новости о разводе экс-мужа. Об этом сообщает Telegram-канал Героиня Татлера.

Светлана Бондарчук провела мероприятие, во время которого представила свой новый бьюти-бокс. Мероприятие проходило в столичном ресторане в окружении друзей Светланы.

Увидев снимки с вечеринки, пользователи Сети не узнали светскую львицу. «Так спешила представить бьюти-бокс, что на бегу упала в бассейн с филлерами», — прокомментировали снимки Светланы.

Источник предположил, что знаменитость сделала эндоскопическую подтяжку лица.

Сама Светлана не комментировала помолодевший вид.

Новость о неузнаваемом виде Бондарчук появилась после расставания экс-супруга с Паулиной Андреевой. Артисты не стали называть причину разрыва.

Ранее сообщалось, что все компании Светланы Бондарчук в прошлом году стали доходными. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Филипп Киркоров назвал того, кому доверяет в шоу-бизнесе.