«Единственный»: Филипп Киркоров назвал того, кому доверяет в шоу-бизнесе

Филипп Киркоров признался, что у него есть только один друг в шоу-бизнесе. Об этом сообщает Пятый канал.

В Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт Александра Буйнова, который посетили многие звезды, в том числе и Киркоров. Выйдя на красную дорожку, певец признался, что в шоу-бизнесе у него только один друг — Игорь Крутой. Также он близок с Яной Рудковской.

«Единственный, на кого я могу рассчитывать всегда — Игорь Крутой. Это мой единственный большой друг в шоу-бизнесе. И Яна Рудковская», — признался Филипп.

По словам артиста, остальные его друзья далеки от шоу-бизнеса.

Также он выделил тех коллег, к которым относится с большим уважением. Это Лев Лещенко, Юрий Николаев, Евгений Петросян.

Есть и те артисты, с которыми ему особенно приятно выступать.

«Есть братья по цеху, кого я люблю, — Коля Басков, Саша Буйнов. Из подруг моих ближайших — это Севиль, Люся Чеботина, Мари Краймберри», — перечислил он.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что «забытые» звезды напоминают о себе за счет него. Подробности читайте в этой новости.

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