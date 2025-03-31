Салоны красоты, где стрижка стоит от 8 тысяч: компании Светланы Бондарчук стали доходными

Все компании, в которых бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана является учредителем или соучредителем, в 2024 году стали доходными. На это обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».

Источник привел данные двух салонов красоты Светланы, где стрижка стоит от 8 тыс. рублей.

Одна из фирм принесла прибыл 22 млн рублей, другая – 9,4 млн. Также источник сообщил, что Бондарчук имеет долю в агентстве недвижимости. За год юрлицо принесло чистыми 39 млн рублей.

Ранее сообщалось, что актриса Паулина Андреева и Федор Бондарчук разводятся. Соответствующую информацию подтвердила сама 36-летняя знаменитость. Она рассказала, что спустя 9 лет совместной жизни они с Федором решили расстаться.

Говорилось, что Паулина вывезла вещи из дома режиссера в деревне Раздоры. По слухам, она с сыном живет в Москве и Петербурге.