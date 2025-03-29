Это ради мужа: Инстасамка решила купить футбольный клуб за 300 млн рублей

Инстасамка решила купить футбольный клуб за 300 млн рублей. Подробности приводит Telegram-канал Mash на спорте.

По данным источника, рэперша решила приобрести футбольный клуб вместе с мужем, а также ее личным продюсером Олегом Еропкиным, выступающим под псевдонимом. Moneyken. Певица решилась на такой шаг ради супруга, который с детства занимается данным видом спорта.

Сообщается, что, соблюдая условия покупки, Инстасамка и Moneyken должны заняться трансферной политикой предприятия, то есть они будут решать, какого футболиста убрать из команды, а кого пригласить играть.

Напомним, что Инстасамка вышла замуж за звездного продюсера в 2021 году, устроив свадьбу в узком кругу.

Ранее мы писали о том, что Инстасамка зарабатывает 5 млн рублей за получасовой концерт.

Также сообщалось, что блогер Инстасамка купила сумку французского бренда стоимостью более 2 млн рублей.