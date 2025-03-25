Продюсер Дворцов: Инстасамка зарабатывает 5 млн рублей за получасовой концерт

Рэперша Инстасамка несколько лет назад начала выпускать свою музыку и довольно быстро стала популярна у молодого поколения. Артистка демонстрировала в Сети и на сцене довольно разгульный образ жизни, однако в 2025 году она пересмотрела свои ценности и начала меняться. О том, как теперь обстоят дела с гонорарами и концертами исполнительницы хита «За деньги да», узнал портал «Страсти».

В личном блоге Инстасамка рассказала своим поклонникам, что удалила филлеры, отказалась от яркого макияжа и открытой одежды. По ее словам, сейчас, глядя на фото и видео еще с прошлого года, она буквально не узнает себя. Теперь же рэперша намерена измениться не только внешне, но и внутренне.

По мнению продюсера Сергея Дворцова, такое преображение пойдет артистке на пользу.

«Это прекрасно, что она начала вести себя скромнее. Это безусловно положительно повлияет на ее карьеру. Я изначально говорил, что мне непонятен, как музыкальному продюсеру, трек „За деньги да“. Это небольшой кринж. Как музыкальный деятель я считаю, что в каждой песне должен быть смысл. Здесь я смысла не увидел. Но, конечно, молодец продюсер, что на коммерцию чисто сделал ставку. Поэтому то, что сейчас она ослабила свой пыл и, конечно, стала положительно влиять на публику, это ее действительно спасает и дополняет», — заявил продюсер.

Несмотря на уход от эпатажного образа, от нехватки заказов на корпоративы Инстасамка не страдает. Дворцов отметил, что за концерт рэперша берет огромный гонорар — 5 млн рублей. И это лишь короткое выступление.

«У нее 5 млн рублей стоит получасовое выступление. Она достаточно такая дама дорогая. Конечно, она является номером один для молодежи, для подростков, но никак не для взрослого поколения. Что касается заказов, то желающих послушать ее на мероприятии не так сильно много, но и немало. В основном заказывают те, кто любит ее и ее песни», — поделился Сергей Дворцов.

Ранее Сергей Дворцов сообщил о падении спроса на Альбину Джанабаеву.