Опубликовано 19 марта 2025, 17:001 мин.
Блогер Инстасамка купила сумку французского бренда стоимостью более 2 млн рублей
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Российская блогер Дарья Еропкина (известна также как Инстасамка) купила сумку за 2 млн рублей. Это выяснил Telegram-канал «Звездач».
Подсчеты были произведены после недавних публикаций в социальных сетях девушки — в числе прочих она выложила фотографию нового аксессуара. Журналисты быстро нашли модель и определили ее цену.
«Даша похвасталась сумкой от французского бренда, стоимость которого составляет более 2,2 миллиона рублей», — сказано в материале канала.
Редакция также отметила, что этот предмет обихода — не единственная брендовая вещь певицы.
Ранее мы писали о том, что муж Инстасамки Олег Еропкин нарушил ПДД на 513 тысяч рублей менее чем за год. Сама же знаменитость похвасталась, что удалила филлеры и отказалась от мини-юбок