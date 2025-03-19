Блогер Инстасамка купила сумку французского бренда стоимостью более 2 млн рублей

Российская блогер Дарья Еропкина (известна также как Инстасамка) купила сумку за 2 млн рублей. Это выяснил Telegram-канал «Звездач».

Подсчеты были произведены после недавних публикаций в социальных сетях девушки — в числе прочих она выложила фотографию нового аксессуара. Журналисты быстро нашли модель и определили ее цену.

«Даша похвасталась сумкой от французского бренда, стоимость которого составляет более 2,2 миллиона рублей», — сказано в материале канала.

Редакция также отметила, что этот предмет обихода — не единственная брендовая вещь певицы.

Ранее мы писали о том, что муж Инстасамки Олег Еропкин нарушил ПДД на 513 тысяч рублей менее чем за год. Сама же знаменитость похвасталась, что удалила филлеры и отказалась от мини-юбок