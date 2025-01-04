«Решила сфокусироваться на детях»: Настя Ивлеева бросила ресторанный бизнес ради пополнения в семье

Настя Ивлеева призналась, что задумалась о пополнении в семье.

Блогерша сообщила поклонникам, о том, что она больше не будет заниматься ресторанным бизнесом NUDLES, который открыла в прошлом году. Настя поблагодарила поклонников за положительные отзывы в адрес ее заведения корейской кухни. Однако, по словам Ивлеевой, она хочет сосредоточить свое внимание на таких важных вещах, как семья и дети.

Настя подчеркнула, что не закрывает ресторан, а лишь оставляет проект под другим руководством.

«Я оставляю проект, доверив его дальнейшее управление и развитие своему партнеру! Девочка подумала и решила сфокусироваться на книгах, детях, других не менее интересных проектах», — сообщила блогерша в личном Telegram-канале «Настя Ивлеева».

Кроме того, девушка подчеркнула, что 2024 год запомнился ей отдыхом, замужеством и покупкой нового дома.

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