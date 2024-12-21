«Просто у меня новая эра»: Настя Ивлеева назвала нового мужа душным и показала его подарок
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Оскандалившаяся после организации «голой вечеринки» блогер Настя Ивлеева вышла замуж за телеведущего канала «Культура» Филиппа Бегака и показала, какие подарки дарит ей возлюбленный.
В своем Telegram-канале она опубликовала фотографию со старинными книгами.
«Подарки от душного мужа», — подписала снимок Анастасия.
Примерно через час после первого поста Ивлеева опубликовала второй, в котором написала: «девочки, просто у меня новая эра».
Напомним, мужем блогерши стал сын художника Алексея Бегака Филипп. Он является дальним родственником знаменитых режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, а дедушка его оказался советский писатель Юлиан Семенов.
Пара расписалась в Мурманске. При этом выяснилось, что лето Бегак провел со второй женой, но вскоре развелся и сразу же узаконил отношения с Ивлеевой.
Ранее директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что певцом Филиппом Киркоровым был выдвинут ультиматум из-за Ивлеевой. Он не хотел сниматься в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука», если там появится оскандалившаяся блогерша.