«Просто у меня новая эра»: Настя Ивлеева назвала нового мужа душным и показала его подарок

Напомним, мужем блогерши стал сын художника Алексея Бегака Филипп. Он является дальним родственником знаменитых режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, а дедушка его оказался советский писатель Юлиан Семенов.

Пара расписалась в Мурманске. При этом выяснилось, что лето Бегак провел со второй женой, но вскоре развелся и сразу же узаконил отношения с Ивлеевой.

Ранее директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что певцом Филиппом Киркоровым был выдвинут ультиматум из-за Ивлеевой. Он не хотел сниматься в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука», если там появится оскандалившаяся блогерша.