НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 декабря 2024, 18:37
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«Просто у меня новая эра»: Настя Ивлеева назвала нового мужа душным и показала его подарок

Блогер Настя Ивлеева назвала нового мужа душным из-за подаренных ей книг.
«Просто у меня новая эра»: Настя Ивлеева назвала нового мужа душным и показала его подарок

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Оскандалившаяся после организации «голой вечеринки» блогер Настя Ивлеева вышла замуж за телеведущего канала «Культура» Филиппа Бегака и показала, какие подарки дарит ей возлюбленный.

В своем Telegram-канале она опубликовала фотографию со старинными книгами.

«Подарки от душного мужа», — подписала снимок Анастасия.

Примерно через час после первого поста Ивлеева опубликовала второй, в котором написала: «девочки, просто у меня новая эра».

«Просто у меня новая эра»: Настя Ивлеева назвала нового мужа душным и показала его подарок

© PrtScr страницы Telegram-канала Насти Ивлеевой

Напомним, мужем блогерши стал сын художника Алексея Бегака Филипп. Он является дальним родственником знаменитых режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, а дедушка его оказался советский писатель Юлиан Семенов.

Пара расписалась в Мурманске. При этом выяснилось, что лето Бегак провел со второй женой, но вскоре развелся и сразу же узаконил отношения с Ивлеевой.

Ранее директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что певцом Филиппом Киркоровым был выдвинут ультиматум из-за Ивлеевой. Он не хотел сниматься в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука», если там появится оскандалившаяся блогерша.