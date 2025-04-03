Решение принято: что получит Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком

Федор Бондарчук оставил Паулине Андреевой квартиру в Петербурге после расставания. Об этом сообщает Kp.ru.

Весной 2025 года актриса объявила о расставании с режиссером. Паулина не стала называть причину разрыва, но уточнила, что они с Федором сохранили уважение друг к другу. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что экс-супруги уже поделили имущество. Так, актриса получит квартиру в Санкт-Петербурге, а Федору отойдет недвижимость в Москве почти за 100 млн.

«После разрыва, насколько я слышал, Паулина живет с сыном в Санкт-Петербурге. Она получит в собственность питерскую квартиру, которую Федор купил после их свадьбы. Ну а за Бондарчуком останется большая квартира в Москве, в Брюсовом переулке», — заявил продюсер.

Также Дворцов утверждает, что, будучи женой Федора, у Паулины увеличились гонорары. Якобы ее заработок за выход на сцену составлял почти 200 тысяч.

Сама актриса не делилась деталями бракоразводного процесса.

Ранее сообщалось, что Паулина Андреева подала на развод, не выдержав бурной жизни Бондарчука. Подробности читайте в этой новости.

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