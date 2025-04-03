«Рано или поздно все ломаются»: Лена Катина столкнулась с проблемами со здоровьем из-за группы «Тату»

Певица Лена Катина призналась, что слава в молодом возрасте далась ей очень тяжело. Находясь в составе группы «Тату», она сталкивалась с нервными срывами и болезнями, которых было невозможно избегать. Вместе с Юлией Волковой она постоянно выступала и забывала про отдых.

По словам Катиной, она была совсем юна, когда на нее свалилась популярность. Из-за этого у нее появилась звездная болезнь. Однако мама и близкие подруги быстро спустили ее с небес на землю. Но стоило артистке справиться с этой проблемой, как стали возникать другие. Из-за постоянных концертов у солисток подорвалось здоровье.

«Мы валялись по очереди с нервными срывами и температурами. Помню, у Юльки был срыв прям перед Новым годом. Нам надо было выезжать на концерт, а она лежит и не может встать. Просто легла и не встает. У меня тоже такое случалось», - рассказала Лена в подкасте HiFi-стриминга Звук.

Артистка призналась, что со временем усталость так сильно накопилась, что ей просто хотелось уйти со сцены. Она стала избегать фотокамер, перестала сниматься даже с родственниками.

«Рано или поздно все ломаются и все хотят укрыться в своем панцире. <…> Это такая нагрузка, что хочется закрыться, помолчать, побыть в тишине. Поэтому я перестала ходить на тусовки — настолько от этого устала. У меня еще было прозвище «Изба-читальня», потому что все идут тусить, а Катина уходит с книжкой в номер», - отметила Лена.

Ранее у Лены Катиной едва не погиб годовалый сын.