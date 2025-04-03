«Фактически только 6 лет были счастливы»: друзья Бондарчука и Андреевой раскрыли детали развода

В марте актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук подтвердили развод. Они не стали вдаваться в подробности, но отметили, что разошлись друзьями. Это подтверждают и люди из их окружения. По информации Kp.ru, бывшие супруги уже давно не были в романтических отношениях, так как Паулина предпочитала тихую жизнь и уставала от ритма Федора.

Друзья пары поделились, что проблемы в звездной семье появились давно, просто они их не афишировали. Несмотря на то, что Андреева и Бондарчук работают в одной сфере, они оказались слишком разными, чтобы быть вместе.

«Их отношения длились 9 лет, но разногласия начались еще три года назад. Фактически только 6 лет Паулина и Федор были счастливы. Федор - любитель шумных компаний, Паулина - домоседка. Она просто не выдержала такого бурного образа жизни мужа», - рассказали инсайдеры.

Долгое время ходили слухи, что причиной развода стала измена со стороны режиссера. СМИ даже находили его предполагаемую любовницу – Софью Синицыну. Но эта информация не подтвердилась. Друзья пары заверили, что Федор был верен Паулине, а сплетни о романе с актрисой появились, вероятно, благодаря вбросу самой звезды «Чистых».

«Федор не изменял Паулине. Более того, он по-прежнему один, новой дамы рядом с ним нет», - заявил источник.

Ранее Паулина Андреева опубликовала фото со съемок фильма после новостей о разводе с Федором Бондарчуком.