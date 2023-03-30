Решают не врачи «Коммунарки»: к Костомарову прилетели лучшие умы медицины из Германии

Фигуриста Романа Костомарова неспеша готовят к выписке. Об этом сообщил источник в «Коммунарке», где фигурист находится с 10 января.

«Да, это правда, что Костомарова к выписке готовят, но не спеша», - сообщил собеседник.

Он выразил неуверенность, что Костомарова выпишут, полностью вылечив. По словам источника, «решают его судьбу сейчас не наши врачи «Коммунарки».

К лечению Костомарова привлекли «самых известных профессоров» и «лучшие умы медицины из других больниц и из-за границы».

Источник объяснил, что это связано с недоверием родных к местным врачам.

«Насколько известно, к нему приезжают светила медицины из ЦКБ РАН и прилетают из Германии»», - рассказал он сайту mk.ru.

Ранее сообщалось, что Костомарову ампутировали гораздо больше, чем писали СМИ. Ему отрезали стопы, голени, кисть одной руки и пальцы на другой.

После ампутации Костомарову планируют установить протезы. Примерно известно, как будут выглядеть искусственные конечности.