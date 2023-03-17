Новая ошибка СМИ: Роману Костомарову ампутировали гораздо больше, чем сообщалось

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали не только стопы, но и голени на ногах. Также спортсмену отрезали всю кисть руки.

Об этом сайту mk.ru рассказал источник в больнице.

«Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки», - поделился собеседник.

Другой источник подтвердил, что Костомаров пришел в сознание. Рядом с ним находится жена Оксана Домнина.

По его информации, фигурист буквально «измучил» медперсонал, придя в себя.

«Гонял всех, просил помыть голову ему, а медсестра мороженым его кормила», - сообщил источник на условиях анонимности.

Организм спортсмена очень слаб – за время болезни Костомаров похудел на 50 кг. Решение по ампутации второй руки не принято, но она сейчас «чернеет» и «врачи пока ждут», добавил инсайдер.

Напомним, Костомаров третий месяц находится в больнице. В январе он заболел тяжелой формой пневмонии. Информация о состоянии спортсмена крайне противоречива. Ранее сообщалось об ампутации одной стопы на левой ноге и удалении некроза на правой.