Очень дорогие: как будут выглядеть искусственные конечности у Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров сможет вернуться на лед благодаря бионическим протезам. Они не просто имитируют наличие конечностей, но и позволяют бегать и даже танцевать.

Как пишет сайт PROZVEZD, эти протезы пока очень дорогие. Их изготавливают из металла и полиуретана.

Искусственные конечности работают на батарейках и не боятся пыли и влаги. Существуют бионические протезы, которые сгибаются и разгибаются, некоторые из них управляются силой мысли и нервными импульсами.

Ссылаясь на РБК Тренды, сайт указывает, что стоимость, в частности, бионической руки составляет от 100 тыс. до 1,5 млн рублей. Их производят по индивидуальным заказам с учетом массы тела.

Бионические протезы установлены у супермодели Лорен Вассер и певицы Виктории Модесты.

Ранее мы писали, что Роман Костомаров проходит общий мониторинг состояния. После этого спортсмена начнут готовить к протезированию.