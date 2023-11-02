Репутацию уже не спасти: Меладзе угодил в пьяную драку за границей

Певец Валерий Меладзе остановил концерт в Дубае из-за пьяной драки зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выступление Меладзе для русскоязычной публики в Дубае обернулось скандалом. Во время мероприятия певец заметил, что в центре зала возникла драка. Подобная ситуация разозлила артиста, вот почему он на время остановил концерт. Валерий ждал, пока охранники не выведут зачинщиков скандала из зала.

«В центре зала происходит некий кипиш. Если я увижу, что там больше внимания, чем здесь, мы остановимся», — возмутился Меладзе.

Напомним, что это не первый раз, когда выступление Валерия в Дубае завершается скандалом. В январе 2023 года артист угодил в неприятную ситуацию из-за резких высказываний на корпоративе.

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