Эдгар Запашный сообщил, что его закаляет хейт после скандала с избиением тигров. Дрессировщик поделился откровением с изданием Kp.ru.

В Сети обсуждают ролик, на котором братья Запашные избивают животных палками и обливают их водой. По словам Эдгара, они так поступили для того, чтобы разнять дерущихся тигров. Однако не все поверили высказыванию знаменитости и продолжили критиковать артистов цирка. В новом интервью Эдгар заявил, что хейт его закаляет.

По мнению Запашного, хейтер должен нести ответственность за свои слова. Эдгар считает, что с критиками стоит общаться в суде: только так их можно будет наказать за клевету.

«Я сторонник того, чтобы была возможность дотянуться до любого, кто занимается хейтом. Чтобы официально через суд можно было с человеком общаться», — высказался дрессировщик.

Эдгар считает, что недоброжелатели пытаются добраться до «братьев Запашных, а через них до цирка в целом». По его словам, попытка хейторов оказалась неудачной.

Ранее братья Запашные ответили на обвинения в жестоком обращении с животными в Госдуме. Подробности смотрите в этой статье.

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