Репетирующая в ангаре Чулпан Хаматова похвасталась, что заработала на помощь Украине 8 тысяч евро

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что собрала на помощь Украине 8 тысяч евро (примерно 750 тыс. рублей). Она похвасталась, что заработала эту сумму за один спектакль.

На заявление уехавшей из России актрисы обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«За этот спектакль собрано 8 тыс. евро на помощь украинцам», - рассказала Хаматова под фото и видео, на которых вместе с иноагентами поет и читает произведения авторов.

«Я не удержалась и поучаствовала в этом безудержном веселье», - говорит о своем спектакле Хаматова.

На днях стало известно, что 48-летняя актриса репетирует новый спектакль в ангаре, расположенном на окраине Риги. В нем Чулпан играет главную роль.

Также сайт «Страсти» писал, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Хаматову и рассмотреть вопрос о внесении в список иноагентов. Обращение было подготовлено 19 июля. Бородин указывал на антироссийскую деятельность уехавшей актрисы, ее желание отказаться от звания народной артистки и выступления за границей.