48-летняя актриса Чулпан Хаматова репетирует новый спектакль в ангаре на окраине Риги. Театральный критик Сергей Николаевич рассказал о творческих планах Хаматовой в соцсети.

Чулпан Хаматова репетирует новый спектакль «Записки сумасшедшего» режиссера Дмитрия Крымова. В основе сюжета — рассказ об актерах из России, уехавших из страны после начала СВО. Главные исполнят Хаматова и Максим Суханов. Отмечается, что Чулпан примерит на себя несколько образов. Она сыграет Джульетту, Антигону и Анну Франк. Репетиции проходят в ангаре на окраине Риги.

Планировалось, что премьера состоится в сентябре в Национальном Латвийском театре на исторической сцене. Однако дирекция театра расторгла договор об аренде в одностороннем порядке. Дело в том, что постановка идет на русском языке, а театр ввел мораторий на русскоязычные спектакли до налаживания отношений между Россией и Украиной.

На данный момент Хаматова не комментировала новость об участии в новом спектакле.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин попросил прокуратуру проверить «русофобскую деятельность» Хаматовой и признать ее иноагентом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Глюкозе грозит судебное разбирательство из-за скандального выступления.