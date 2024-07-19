Глава ФПБК Бородин попросил прокуратуру проверить «русофобскую деятельность» Хаматовой и признать ее иноагентом

Лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отправил обращение Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову, в котором попросил проверить актрису Чулпан Хаматову и рассмотреть вопрос о признании ее иностранным агентом. Документ оказался в распоряжении портала «Страсти».

После того, как стало известно о благотворительном вечере в поддержку Украины, в котором собирается принять участие Хаматова, Виталий Бородин сообщил «Страстям», что займется признанием артистки иноагентом. А уже 19 июля было подготовлено обращение в прокуратуру. В нем глава ФПБК просит обратить внимание на «русофобскую деятельность» Чулпан.

«Актриса систематически критикует решения, принятые Президентом и Правительством Российской Федерации в отношении специальной военной операции, дискредитирует своими высказываниями Вооруженные силы РФ. В апреле 2022 года Чулпан Хаматова выступила в Риге у памятника Свободы на митинге «Русский голос против войны», целью которого было заявлено «осуждение российской агрессии против Украины и поддержка ее борьбы за суверенитет», — сказано в документе.

Также в пример антироссийский деятельности Хаматовой Бородин привел ее высказывания о «русских оккупантах», ее готовность отказаться от звания народной артистки России, интервью и выступления за границей.

«Учитывая изложенное, а также несогласие Чулпан Хаматовой с принимаемыми государственными органами Российской Федерации решениями и проводимой ими политике, считаем необходимым на основании Федерального закона от 14 июля 2022 г. N255-ФЗ „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“ признать последнюю лицом, выполняющим функции иностранного агента, включив в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента», — указано в обращении.

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