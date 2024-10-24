Сколько Гуф зарабатывает за концерт и уменьшатся ли его гонорары после дебоша

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, все чаще мелькает в скандальных историях. На днях артиста задержали после дебоша в Подмосковье. Он ударил мужчину, который оказался полицейским. А после появились слухи о его любви к запрещенным препаратам, которые нашли на месте пребывания звезды с друзьями. Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о гонораре Гуфа и о том, как скандалы скажутся на его карьере.

Продюсер отметил, что Алексей является скандальной личностью, который последние год-два попадает в громкие истории. Либо он это делает намеренно – для черного пиара, либо это происходит само собой, а, возможно, после употребления алкоголя.

«Каждый скандал сказывается на артисте с двух сторон – может как в позитивной сфере, так и в негативной. Если все будет хорошо, то Гуфа будут еще чаще приглашать на корпоративы, светские мероприятия. Сейчас у него достойные цены, за одно мероприятие он зарабатывает от 2-2,5 млн рублей», – отметил Сергей.

Дворцов также прокомментировал информацию СМИ о том, что Гуф якобы просто не захотел платить за дополнительные часы аренды бани и разозлился, что его снимали на телефон.

«Как правило артисты такого уровня всегда отказываются где-либо и за что-либо платить. Они понимают, что популярны, и зачем платить, если им самим платят. Наверное, он зажлобился и действительно не захотел платить. Он мужик, конечно, хороший. Достаточно достойный для сцены. Но так как он себя ведет, должны же быть рамки приличия. У него, к сожалению, их нет», – подчеркнул Сергей.

Он отметил, что творческие люди бывают нервными, но нужно уметь себя контролировать.

«Ведь за все в жизни нужно отвечать», – резюмировал продюсер.

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