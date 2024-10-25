Подозрения врачей не подтвердились: в состоянии Алены Яковлевой произошли изменения

63-летнюю актрису Алену Яковлеву выписали из больницы. Подозрение на аппендицит, с которым ее госпитализировали, не подтвердилось. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, актриса находилась в отделении «Склифа». Яковлева жаловалась на боли в животе, и при осмотре медики выявили проблемы с органами брюшной полости. Однако благодаря терапии ее состояние улучшилось, и болевые ощущения прошли. При этом врачи не исключают, что через 6 месяцев актрисе может понадобиться операция.

Уже завтра знаменитость выступит в Новосибирске в спектакле «Скамейка».

Ранее 63-летняя Алена Яковлева рассказала о состоянии после госпитализации и диагнозе. Подробности читайте в этой новости.

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